Карыловский Георгий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карыловский
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4400. КАРЫЛОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 29 л. Рд. в Варшавск. г., Нешавск. у., с. Глино-Осеница. Ленинградск. Губсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. 10 м. 15 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30/ХІ—24.
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