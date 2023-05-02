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Кулемзин Григорий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулемзин
Имя
Григорий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
04 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7512. КУЛЕМЗИН ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 18 л., Рыльск. у., Богощанск. в., д. Николаевки. Курск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 4 марта 923.

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