Кулемзин Григорий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулемзин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7512. КУЛЕМЗИН ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 18 л., Рыльск. у., Богощанск. в., д. Николаевки. Курск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 4 марта 923.
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