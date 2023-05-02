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Лукиных Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукиных
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8302. ЛУКИНЫХ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Слободск, у., Ильинск. в., д. Лукины. Н. С. 9 уч. Слободск. у. Ст. 142, лиш. св. 3 г. Исп. 8 июня 923.

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