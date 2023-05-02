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Лукоянов Григорий Галактионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукоянов
Имя
Григорий
Отчество
Галактионович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
3310. ЛУКОЯНОВ ГРИГОРИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ, 41 г., б. Екатеринбургск. у. Нязе-Петровск. в. и з. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.

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