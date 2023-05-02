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Лебедев Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
25901. ЛЕБЕДЕВ, МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 45 л. Гр. Солигаличск. у., Незоновск. в., с. Тамошина; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Спекуляция, лиш. св. 6 м. условно.

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