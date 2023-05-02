— Елена Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Елена
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140428. ФЕДОРОВА, ЕЛЕНА (безъ фам.). К. Устюжн. у., Мегринск. в., д. Заозерья, 43 л.; — У. Чл. О. С. по Устюжн. у. 18 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.
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