Шер Вульф Фолевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шер
- Имя
- Вульф
- Отчество
- Фолевич
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30446. ШЕР, ВУЛЬФ ФОЛЕВИЧ, 26 л. Рд. в Тельшевск. у., м. Плульян; — Р. Т. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 7 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 4 февр. 920.
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