Кочанов Егор Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочанов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35253. КОЧАНОВЪ, ЕГОРЪ ПРОКОФЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Смоленска, 36 л.; — Смоленск. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 3502, арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 9 Янв. 908. | 903 4183 1655 У. | 902 64479 285 У. | 99 95419 1655 У. | 97 23499 169 М. | 95 71062 169 М. | 90 72226 1647 У. | 89 94771 172 М. | 88 83155 169 М.
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