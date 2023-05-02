Гонтов Афанасий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гонтов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46175. ГОНТОВЪ, АФАНАСІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Краснин. у., Добрянск. в., д. Борковъ, 35 л.; — Краснин. У. С., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Іюня 905.
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