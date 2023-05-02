Карпенко Кирилл Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпенко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4368. КАРПЕНКО КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 55 л., Ейск. отд., станинцы Кущевской. Н. С. 5 уч. Ейск. у. Ст. 140б, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 13/ІІ—24.
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