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Кельбенко-Кельбан Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кельбенко-Кельбан
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4536. КЕЛЬБЕНКО-КЕЛЬБАН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Киевск. г., г. Канева. Н. С. 2 уч. Вышне-Волоцк. у. Ст. 1406, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ХІ—24. 

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