Кулаков Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Григорий Андреев

Кулаков Григорий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулаков
Имя
Григорий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
32868. КУЛАКОВЪ, ГРИГОРІЙ АНДРЕЕВЪ. Сс.-каторж. изъ к. Соликам. у., Кыласовск. в., д. Старой-Питкиной, 25 л.; — Пермск. О. С. (въ 5 р.), 133, 2 ч. 1483, 1641, 1 ч. 1647 и 1654 У., § ІІ 438 и 476 У. о сс., по отб. нак. по приг., напеч. въ 903 г. № 64461, въ одиночп. заключ. 25 дн. и къ продолж. срока каторж. раб. на 6 л. Исп. 11 Марта 905. | 903 64461 313 У. и У. о сс. | 902 45750 309 У. | 900 96423 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 97428 и 98г. № 92192. | 902 45749 1641 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.