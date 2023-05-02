Кулаков Григорий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулаков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32868. КУЛАКОВЪ, ГРИГОРІЙ АНДРЕЕВЪ. Сс.-каторж. изъ к. Соликам. у., Кыласовск. в., д. Старой-Питкиной, 25 л.; — Пермск. О. С. (въ 5 р.), 133, 2 ч. 1483, 1641, 1 ч. 1647 и 1654 У., § ІІ 438 и 476 У. о сс., по отб. нак. по приг., напеч. въ 903 г. № 64461, въ одиночп. заключ. 25 дн. и къ продолж. срока каторж. раб. на 6 л. Исп. 11 Марта 905. | 903 64461 313 У. и У. о сс. | 902 45750 309 У. | 900 96423 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 97428 и 98г. № 92192. | 902 45749 1641 У.
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