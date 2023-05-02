Баурова Мария Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баурова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100809. БАУРОВА, МАРІЯ ИВАНОВА (Герасимова) (она же Боброва), 30 л. К. Новоладожск. у., Городищенск. в., д. Горноручья, рд. въ г. СПБ.; — Тобольск. О. С., 18 Мая 911, 124 и 1642 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 23 Іюля 911. | 909 121429 1671 У. | 906 26751 169 М. | 908 14813 173 М. | 905 59572 177 М.
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