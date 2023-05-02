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Капуш Леонтий Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капуш
Имя
Леонтий
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4306. КАПУШ ЛЕОНТИЙ НИКИФОРОВИЧ, 33 л., Подольск. г., Гайсинск. у., мест. Соболевки. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст. 16, 180а, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21/ІѴ—24. 

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