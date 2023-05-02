Жданюк Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жданюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4602. ЖДАНЮК ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Рд. в Виленск. г., Ошмянск. у., Кревск. в., д. Ардаши. Н. С. 3 р. Каширск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 11 мая 923.
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