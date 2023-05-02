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Жданюк Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жданюк
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4602. ЖДАНЮК ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Рд. в Виленск. г., Ошмянск. у., Кревск. в., д. Ардаши. Н. С. 3 р. Каширск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 11 мая 923.

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