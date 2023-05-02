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Скоробогатов Иван Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скоробогатов
Имя
Иван
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
24 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
10792. СКОРОБОГАТОВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ, 26 л., Даниловск. у., Богородск. в., с. Пирютина. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ѴІІ—24.

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