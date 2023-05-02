Андреев Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142566. АНДРЕЕВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Каз. ст. и пос. Алексѣевскаго, Хоперск. окр., 33 л.; — М. С. 2 уч. Хоперск. окр. 26 Іюня 906,4 п. 170 М., тюр. 6 м. Наст. приг. по обращ. въ исп. въ виду ссылки Андреева за порочное поведеніе по приг. Общества въ Актюбинск. уѣздъ. | 908 322 170 М. | 903 1940І 170 М.
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