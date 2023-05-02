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Глушко Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глушко
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1910. ГЛУШКО СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 46 л., г. Хабаровска. Н. С. 2 уч. Никольско-Уссурийск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/Х—24.

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