Клименко Евдоким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клименко
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83168. КЛИМЕНКО, ЕВДОКИМЪ ИВАновъ, 53 л. К. изъ сс. Тюкалинск. у., Лебяжинск. в., д. Камышловой, рд. Лохвицк. у., Свиридопск. в., на хут. Макушихѣ; — Тобольск. О. С., 20 Янв. 911, 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Мая 911. | 900 11060 169 М. | 88 5540 170 М. | 95 93694 313 и 1655 У. | 87 40453 169 М. | 90 13026 1647 У. | 86 57377 169 М.
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