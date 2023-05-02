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Евгенко Кузьма Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евгенко
Имя
Кузьма
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4270. ЕВГЕНКО КУЗЬМА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Кокчетавск. у., станицы Албановской. Н. С. 8 уч. Акмолинск. окр. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 8½ м. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 дек. 923.

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