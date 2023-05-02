Артемьев Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44954. АРТЕМЬЕВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Кологрив. у., Николо-Поломск. в., д. Берлунова, 50 л.; — Костром. О. С., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.
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