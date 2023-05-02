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Зотов Иван Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Иван
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
5003. ЗОТОВ ИВАН АКИМОВИЧ, 25 л., Мелекесск. у., Тиинск. в., с. Выходцева. Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 220, пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 4 июля 923.

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