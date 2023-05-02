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Харитонов Александр Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Александр
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
30011. ХАРИТОНОВ, АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, 21 г. Гр. Каширск. у., Больше-Грызловск. в., д. Санькино; — С. 4 кар. п-ка г. Москвы. Присвоение, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 20 нояб. 920.

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