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Куриков Федор Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куриков
Имя
Федор
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
25739. КУРИКОВ, ФЕДОР ЛУКИЧ, 17 л. Гр. Петрозаводск. у., Шелтозерско-Бережи, в.; — Н. С. 2 зап. стр. п-ка Московск. окр. Саботаж, лиш. св. 1 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 23 июня 920.

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