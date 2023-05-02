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Безбородов Сергей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безбородов
Имя
Сергей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45168. БЕЗБОРОДОВЪ, СЕРГѢЙ СТЕПАновъ. Мщ. г. Вольска, 28 л., рд. въ в. и с. Балаковѣ, Николаев. у.; — Г. С. с. Балакова, Николаев. у., Самар. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.

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