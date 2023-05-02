Безбородов Сергей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безбородов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45168. БЕЗБОРОДОВЪ, СЕРГѢЙ СТЕПАновъ. Мщ. г. Вольска, 28 л., рд. въ в. и с. Балаковѣ, Николаев. у.; — Г. С. с. Балакова, Николаев. у., Самар. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.
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