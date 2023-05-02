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Фиолетов Виктор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фиолетов
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12663. ФИОЛЕТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Тамбовск. г., г. Липецка. Н. С. 1 уч. Липецк. у. Ст. 140, лиш. св. 2 Г. и пор. пр. 2 Г. П. В. З. С. 14/ІІ—23.

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