Неведомский Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неведомский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17492. НЕВЕДОМСКИЙ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. г. Таруссы; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 25 апр. 920. | 919 4997 Кража. | 912 123118 2 ч. 1655 У. | 914 55598 1663 У. | 909 150365 1 ч. 1655 У. | 914 12538 1 ч. 286 У. | 908 62944 170 М. | 911 82325 1655 У. | 908 8228 1655 М.
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