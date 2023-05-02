Пирквальд Ральф Карлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пирквальд
- Имя
- Ральф
- Отчество
- Карлович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7709. ПИРКВАЛЬД РАЛЬФ КАРЛОВИЧ, 19 л., б. г. Ямбурга. Н С. 2 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 186, 188, лиш. св. 1 г 6 м. Исп. 2 февр. 923.
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