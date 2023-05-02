Редькин Николай Давидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редькин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Давидович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8186. РЕДЬКИН НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ, 22 л., Ливенск, у., Гатищенск. в., с. Нагибное. В. Т.3 стр. корп. Московск. окр. Ст. ст. 180 п. ≪а≫ и 205-а, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 24 июня 923.
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