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Редькин Николай Давидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редькин
Имя
Николай
Отчество
Давидович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8186. РЕДЬКИН НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ, 22 л., Ливенск, у., Гатищенск. в., с. Нагибное. В. Т.3 стр. корп. Московск. окр. Ст. ст. 180 п. ≪а≫ и 205-а, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 24 июня 923.

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