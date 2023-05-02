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Лосев Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лосев
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8245. ЛОСЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Крапивенск. у., Московск. в., д. Пушкарской Слободы. Н. С. 2 уч. Крапивенск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 окт. 923.

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