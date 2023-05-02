Разуев Пимен Захарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазуев Пимен Захарьевич

Разуев Пимен Захарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разуев
Имя
Пимен
Отчество
Захарьевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8113. РАЗУЕВ ПИМЕН ЗАХАРЬЕВИЧ, 57 л., б. Екатеринбургск. у., Белоярск, в., д. Ялупиной. Н. С. 17 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 19 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.