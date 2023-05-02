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Вайсман Сендер Янкелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вайсман
Имя
Сендер
Отчество
Янкелев
Дата исполнения приговора
01 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45609. ВАЙСМАНЪ, СЕНДЕРЪ ЯНКЕлевъ. Мщ. г. Ямполя, 16 л.; — М. С. 4 уч. Ольгопольск. окр., 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Апр. 905.

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