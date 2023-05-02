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Гассельбах Фридрих Фридрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гассельбах
Имя
Фридрих
Отчество
Фридрихович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
14048. ГАССЕЛЬБАХ, ФРИДРИХ ФРИДРИХОВИЧ, 37 л. Гр. г. Марксштадта; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Спекуляц., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 дек. 920.

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