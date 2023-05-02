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Зеркалов Константин Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеркалов
Имя
Константин
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
46896. ЗЕРКАЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Аккермана, 36 л., рд. въ с. Анатольевкѣ, Одесск. у.; — Кишинев. О. С. (въ 5 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Іюня 905. | 902 2975 1655 У. | 98 62151 169 М. | 901 27609 169 М.

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