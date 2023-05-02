Трофимова Александра Прохорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Прохорова
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140142. ТРОФИМОВА, АЛЕКСАНДРА Прохорова. К. Тульск. у., Хрущевск. в., д. Алегини, 32 л.; — У. Чл О. С. по Тульск. у. 17 Окт. 909. 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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