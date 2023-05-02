Иванов Никифор Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Никифор Сергеев

Иванов Никифор Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Никифор
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
4419. Иванов (он же Морозенок) Никифор Сергеев., 27 л., Рославльск. у., Петровическ. в., д. Починичи. Смоленск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 73, 2 ч. 74, л. с. 1 г. 1 июня 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close