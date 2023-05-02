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Руцкий Валентин Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руцкий
Имя
Валентин
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
02 август 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 511
Источник
Скан
Оригинальная запись
26149. РУЦКІЙ, Валентинъ Осиповъ. Мѣщ. г. Игумена (хлѣбопаш.), 60 л.; род. въ ф. Литвинчицѣ, Новогруд. у.; приг. Игумен. Съѣзд. М. С., за покуп. завѣд. краден., по 169, 172 и 180 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 2 Авг. 1886 г.

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