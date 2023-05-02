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Бакушина Ольга Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакушина
Имя
Ольга
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
24 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1564. БАКУШИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 32 л., Тамбовск. у., Каменск. в., д. Казанковки. Н. С. 7 уч. Тамбовск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 24 мая 924.

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