Панов Кондратий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8975. Панов Кондратий Захаров., 47 л., Челябинского окр., Бродокалмакск. р., д. Поповой. Челябинск. Окр. С. Ст. 136, л. с. 3 г. 5 авг. 927.
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