Артамонов Фома Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артамонов
- Имя
- Фома
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 603. Артамонов Фома Кононов., 22 л., Великолуцк. у., с. Новосокольников. Н. С. 2 уч. Великолуцк. у. Ст. ст. 76, 1 ч. 79, л. с. 6 м. 17 февр. 927.
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