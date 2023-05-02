Коробченко Берко Ааронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробченко
- Имя
- Берко
- Отчество
- Ааронов
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22166. КОРОБЧЕНКО, Берко Аароновъ. Ссыльно-посел. г. Каинска (столяръ), 37 л.; род. Могилев. г., въ м. Бѣленицахъ; приг. М. С. 1 уч. Кузнецк. окр., по 169, 5 и 6 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 7 Февр. 1887 г.
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