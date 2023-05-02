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Китаев Илья Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Китаев
Имя
Илья
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4716. КИТАЕВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л., Наровчатск. у., Тезиковск. в., с. Виляек. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27/ХІ—24. 

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