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Жованик Влас Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жованик
Имя
Влас
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
132627. ЖОВАНИКЪ, ВЛАСЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Конотопа, 40 л., рд. въ в. и с. Дмитровѣ, Конотоп. у.; — З. Н. 4 уч. Конотоп. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Авг. 909.

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