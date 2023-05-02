Жованик Влас Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жованик
- Имя
- Влас
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132627. ЖОВАНИКЪ, ВЛАСЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Конотопа, 40 л., рд. въ в. и с. Дмитровѣ, Конотоп. у.; — З. Н. 4 уч. Конотоп. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Авг. 909.
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