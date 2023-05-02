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Левша Иван Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левша
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8001. ЛЕВША ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 22 л., Новгород-Северск у., Рыковск., в., с. Горки. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 86 ч. 1 и 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 февр. 923.

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