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Воронин Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронин
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3519. Воронин Иван Егорович, 41 г., Рыбинск. у., Архангельск. в., д. Правдино. Н. С. 9 р. Р ыбинск. у. Ст. 140 а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 22 июня 926.

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