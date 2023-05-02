Мочалов Петр Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мочалов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7879. Мочалов Петр Сергеевич, 22 л., Муромск. у., Монаковск. в. Владимирск. Н. С. 11 уч. Муромск. у. Ст. 2 ч. 81, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/ѴІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Владимирск. Г. С., вст. в зак. силу 25/ІХ—26.
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