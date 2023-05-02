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Нилов Алексей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нилов
Имя
Алексей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6391. НИЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Ржевск. у., Лаптевск. в., д. Полозево. Н. С. 2 р. Ржевск. у. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 22/ІІІ—26.

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