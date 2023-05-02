Фесенко Арсений Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12966. Фесенко Арсений Дмитриев., 29 л., Хоперск. окр., Луковск. р., х. Успенского. Н. С. 3 уч. Хоперск. окр. Ст. 2 ч. 74, л. с. 2 г., п. п. 3 г. 29 июня 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.