Пчелкин Николай Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пчелкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10289. Пчелкин Николай Никифорович, 22 л., Холмск. у., Бологовск. в., д. Новоселье. Н. С. 5 уч. Холмск. у. Ст. ст. 177, 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 18/І—26.
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