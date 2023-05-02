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Калкулин Сайтунса

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калкулин
Имя
Сайтунса
Дата исполнения приговора
31 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
17143. Калкулин Сайтунса, 25 л., Аргаяшск. к., Кунашакск. в., с. Курманово. Н. С. 1 уч. г. Челябинска. Ст. 162 п. "г", л. с. 1 г. 31 янв. 927.

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